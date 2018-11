Empleado que robó al Banco de Chile contó que gastó hasta $3 millones en escorts

Elías Lillo Sandoval, un ex empleado de Operaciones y Tecnología del Banco de Chile, reveló en qué se gastó los casi $2.500 millones que defraudó a la empresa por casi 10 años.

En una entrevista a "La Mañana" de CHV , el hombre -que fue querellado por la firma del Grupo Luksic- contó que la forma de operar era a través de desvíos de dineros del banco, desde diferentes cuentas, y los transfería a la cuenta corriente de su padre.

"Esto fue una cosa que no pude parar", expresó Lillo, quien afirmó que en solo un año defraudó a su empleador por más de $475 millones a través de transacciones bancarias.

"Salía con mujeres, iba al casino, me gastaba mi plata, contrataba prostitutas (...) estuve haciéndolo por 10 años. Me lo gasté en juegos de casino, mujeres, en una buena vida, arrendar autos de lujo, comprarme ropa, en fiestas con amigos. Yo creo que tuve unas ocho mujeres paralelas. No hay cuerpo que aguante", narró.

El hombre oriundo de Los Ángeles, que mantenía a tres familias en paralelo, también aseguró que llegó a gastar hasta $3 millones en escorts, sólo en un día.

Lillo, que llegó a ser considerado como un "trabajador ejemplar" afirmó que devolverá el dinero sustraído, aunque no tiene más de $100 millones.