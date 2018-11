CUT por rebaja de indemnización de años de servicio: "Se genera un incentivo al despido"

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, rechazó la idea de cambiar la indemnización por años de servicio.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, había dicho que "a veces tenemos normas que dejan anclado a los trabajadores en empleos y desincentivan la búsqueda de nuevas oportunidades, como es el caso de nuestro sistema de indemnización por término de contrato".

Luego debió salir a aclarar que "no está en los planes del gobierno terminar o rebajar la actual indemnización por años de servicio. Por el contrario, las propuestas que hemos recibido de las Mesas Técnicas están enfocadas en aumentar y mejorar alternativas de indemnización".

La dirigenta de la Central comentó en radio ADN que con la medida "se genera un incentivo al despido. El desafío es seguridad social y eso es lo que Chile no quiere hacer. Tengo la impresión que si se mira el contexto completo, cuando me dicen que fortalece el seguro de cesantía, no entiendo de qué fortalecimiento me están hablando".

"Todas estas materias son posibles de abordar y discutir, pero hemos dicho que lo hagamos en los canales institucionales, no en generar mesas ad-hoc para apoyar sus propuestas", expresó.

Figueroa enfatizó que "quiero que a los trabajadores no los abusen, que no se den incentivos para que los despidan, en un país que tiene altos niveles de censantía".