Premio Nobel de Economía: "Los bancos en Chile podrían ser motivados a tomar un poco más de riesgo"

El premio Nobel de Economía 2003, Robert Engle, realizó una presentación en La Moneda en donde abordó el tema ¿Puede Chile ser el centro financiero de Latinoamérica? en el marco del seminario “Chile en Marcha: una conversación con economistas de clase mundial”.

El economista norteamericano sostuvo que Chile posee un obstáculo para ser el centro financiero de Latinoamérica y que eso tiene que ver con su tamaño. Pese a eso, añadió que podría convertirse en un polo financiero para la región.

"Es cierto que Chile es demasiado pequeño para poder tomar este rol de capital financiera (...) Singapur lo hizo y yo creo que ese es el modelo que debemos pensar, Chile podría ser Singapur. Es bien trabajado, bien administrado, no tan grande, pero amplio en el arco financiero", explicó.

El profesor de la Universidad de California destacó que la posición macro de Chile "está muy fuerte" y que existe mucha liquidez en el país y en el mercado de valores, "eso creo yo, esa es una buena señal".

Además, habló sobre el nivel de riesgo que tienen los bancos en nuestro país: "Encontramos que el sector bancario en Chile no está subcapitalizado, parece estar muy bien manejado y puede que esté manejado de forma demasiado conservadora".

Y agregó, "los bancos son quizás sobre conservadores y hay espacio para hacer algo, siempre y cuando los bancos no se sientan como que están siendo presionados por las regulaciones, quizás podrían ser motivados a tomar un poco más de riesgo".

Según sus palabras, los bancos más grandes del país, Santander y de Chile posee un riesgo sistemático negativo.

"Significa que el capital que necesitarían reunir para continuar funcionando si tenemos otra crisis financiera, es negativo: no tendrían que reunir capital. Eso de hecho no son tan buenas noticias, significa que no son muy riesgosos, se manejan de forma muy conservadora".

En ese contexto, el economista explicó que desde su punto de vista, "en estos bancos hay espacios para otorgar más préstamos, podrían contribuir más, sin adquirir riesgos innecesarios para ayudar a desarrollar a Chile y también para el desarrollo de Chile como capital financiero", precisó.

Finalmente, explicó que el principal riesgo para el sector financiero es China pese a que no se vea como tal para América Latina. "La economía china tiene brechas de gasto tan dramáticamente que hay un riesgo de que tengan una crisis financiera y eso impactará en todo el mundo".