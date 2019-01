Distribuidores de licores dijeron que el impacto de que para India el pisco sea peruano es "cero"

17:42 La decisión no traería consecuencias debido al escaso volumen de exportaciones hacia el país asiático.

A nueve años de litigio puso fin el Consejo de Apelaciones de Propiedad Intelectual (IPAB) de India, y determinó que para ese país, el pisco es peruano. Entre sus argumentos está el que, a juicio del organismo,hay hechos históricos que acreditarían que "el origen indiscutiblemente peruano" del pisco. "Desde la época colonial el pisco constituye la denominación utilizada para identificar un valle, un río, un puerto, y una ciudad ubicados en la costa peruana" dijo el ente indio.

Por esto, el pisco chileno, no podrá ser vendido en el país asiático con el nombre de "pisco". Según líderes de la industria esto no traería consecuencias para nuestro país.

"El impacto de esto en el mercado chileno es cero (...) India no debe ni importar una sola caja de pisco chileno ni peruano, porque tiene más de un 200% de arancel por una política bien proteccionista. Esto no importa nada para Chile, no significa nada", explicó a Emol el vice presidente de la Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile (Aflechi), Juan Pablo Solís de Ovando.

Cabe destacar que también el IPAB expresó que "el nombre de Pisco no puede identificarse como chileno o peruano, ya que el licor producido por ambos países es totalmente diferente en su elaboración, técnicas y calidad. Por lo tanto, el pisco preparado en el Perú no puede compararse, bajo ninguna circunstancia, con el licor chileno".