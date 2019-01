Ministro de Hacienda por plazos de reforma tributaria: "No podemos eternizarla"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, analizó los plazos de aprobación de la reforma tributaria. En este sentido, según indicó a Pulso, aseguró que “ciertamente es un proyecto que debería estar resuelto completamente y aprobado durante el año 2019?.

Con ello, insistió en que a pesar de las dudas para que se cumpla el plazo, reiteró que no se puede tardar más que lo presupuestado. “Es indudable que esta no es una reforma simple para ser aprobada en un período corto de tiempo, pero sí es una reforma que no podemos eternizarla, no es bueno para el país que ello ocurra”, dijo.

Por lo mismos, insistió que “con buena disposición y con buena voluntad, poder sacarla lo antes que sea posible, si esto es posible hacia mediados de año ojalá que sea así”, concluyó.