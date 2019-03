Ministro de la Producción de Perú: "El pisco chileno no existe"

El ministro de la Producción de Perú, Raúl Pérez Reyes, rechazó categóricamente la idea compartir la denominación de origen del pisco con Chile, e indicó que la producción nacional es "aguardiente de uva".

"No hay forma que podamos compartir la denominación de origen (del pisco). Es como que le pidamos a Francia que comparta su denominación de origen del champagne. No es posible. Para nosotros el pisco chileno no existe" dijo Pérez, según consignó el diario Gestión.

Además el personero pidió que Chile deje de llamar pisco a la producción nacional. "Podrían ponerle el nombre que ellos deseen y que guarde relación con el aguardiente de uva. En el caso nuestro, está claro que está asociado a lo que nosotros llamamos pisco" indicó.