Monsanto pierde dos demandas por causar linfoma no Hodgkin

En el año 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, sus siglas en inglés) de la OMS, basada en 1000 estudios experimentales sobre el cáncer, concluyó que el glifosato, herbicida primario utilizado a nivel mundial para el control de malezas, podría causar cáncer en humanos.

A partir de este y otros estudios que respaldan la probabilidad de padecer este tipo de cáncer, dos personas expuestas al glifosato en Estados Unidos presentaron pruebas de haber utilizado el herbicida y haber desarrollado esta enfermedad y demandaron a la principal empresa que lo fabrica bajo el nombre de Roundup, Monsanto.

En 2018, el jardinero Dewayne Johnson ganó la demanda que hizo a Monsanto después de ser diagnosticado en 2014 con linfoma no Hodgkin, según BBC, empresa que debió pagar al afectado 39 millones de dólares en compensación y 250 millones de dólares en daños.

A sus 42 años, Johnson comenzó a padecer de sarpullido en el 80% de su cuerpo como los primeros síntomas. Desde 2012 utilizaba el Roundup 30 veces al año en el jardín de la escuela donde trabajaba, hasta que le dieron el diagnóstico de cáncer terminal.

Por su parte, Edwin Hardeman, después de aplicar Roundup durante 26 años en su propiedad, en 2015 fue diagnosticado con el mismo tipo de cáncer que Johnson, linfoma no Hodgkin, y demandó a Monsanto después de que IARC clasicara al glifosato como posible cancerígeno, según informa The New York Times.

Hardeman también ganó la demanda contra la compañía en marzo del 2019, quienes tuvieron que pagarle más de 80 millones de dólares.

Según IARC, “los datos de todos los estudios combinados muestran una asociación estadísticamente significativa entre el linfoma no Hodgkin y la exposición al glifosato. (...) La clasificación del glifosato del Grupo de Trabajo de la IARC como ‘probablemente carcinogénico para los humanos’ se basa en pruebas ‘limitadas’ de cáncer en seres humanos (de exposiciones reales que realmente ocurrieron)”.

La evaluación que se llevó a cabo para las Monografías IARC indica la fuerza de la evidencia de que el glifosato puede causar cáncer, aunque esto dependerá de factores como el tipo y el alcance de la exposición y la fuerza del efecto del agente, como explica la agencia.