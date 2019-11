Cami Gallardo manda potente mensaje en su cumpleaños: "Chile no merece que nos callemos"

La cantante decidió usar su cuenta oficial de Instagram para explicarle a sus seguidores porqué no se ha quedado “callada” frente a las demandas sociales.

A través de un mensaje que tituló “Declaración de principios“ señañó que es “una mujer orgullosa de sus raíces (…) Mis abuelos son de San Felipe, mi abuela temporera de fruta y mi abuelo trabaja en el campo en Putaendo. Desde chica canté folclor, mis padres siempre me conectaron con la tierra chilena y con mis raíces. Mis padres me enseñaron a amar la cultura mapuche por lo que pasábamos días y semanas recorriendo el sur maravillándonos con todas las historias que nadie contó”.

y agregó que “Esta semana he podido ver en los ojos de la gente esperanza. He podido ver el color de la rabia. Y todos hemos sido testigos de lo pesada que se siente la angustia”.

Prosiguió indicando que “Han querido callarme. Pero me enseñaron a ser fuerte y a alzar mi voz con fuerza (…) No me he callado porque todos los días tengo un plato de comida en la mesa. Y tengo absoluta conciencia que esa bendición es producto del esfuerzo de mis abuelos y de mis padres”, y siguió “no me he quedado callada porque no puedo y porque no me lo permito. La violencia jerárquica de la que hemos sido testigos está semana ha sido repudiable y no voy a dejar de condenarla. La violencia no se justifica nunca y los derechos humanos se respetan siempre (…) No me he quedado callada porque Chile no merece que nos callemos“.

En su texto continuó indicando que “Nos han dividido y nos van a querer seguir dividiendo. Porque la división es su victoria pero la unión es nuestro triunfo. Nuestra generación se niega a seguir el guión que nos han escrito… estamos acá para escribir la historia” y enfatizó que “Estamos acá para abrir y recorrer nuevos caminos. Los caminos del futuro, de la paz, de la justicia y de la equidad. Donde lo que muchos hemos recibido por suerte, todos lo reciban por derecho. No me he callado y no me callaré porque el silencio no es paz, el silencio es resignación“.

Su publicación ya alcanza casi 180 mil ‘me gusta’ y 3 mil comentarios.