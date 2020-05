Medidas para Mipymes: aumento de monto en crédito Corfo y creación de fondo especial

17:35 El gobierno detalló la entrega de facilidades crediticias para micro y pequeños empresarios anunciada por el presidente. Dinero será distribuido mediante instituciones financieras no bancarias.

El ministro de Economía, Lucas Palacios y el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, dieron a conocer esta jornada las medidas del gobierno para apoyar económicamente a las micro y pequeñas empresas, anuncio que fue realizado por el presidente Sebastián Piñera en su mensaje en cadena nacional del día domingo.

En primer lugar se detalló una inyección de US$ 150 millones a los créditos Corfo Mipyme, dinero que se suma a los US$ 28 millones ya asignados al programa, que se espera beneficie a 180 mil micro y pequeños empresarios. La idea, amplía el financiamiento a través de instituciones financieras no bancarias.

Por otra parte se anunció un denominado fondo Crece, que se estructura a través de Corfo y que se espera reúna US$ 1.000 millones de diversos aportantes financieros, entre ellos, bancos, fondos de inversión y de pensiones y, apunta a las pequeñas y medianas empresas.

Dicho dinero será para financiar a instituciones no bancarias, las que en definitiva serán los que entregaran directamente los dineros a los pequeños y medianos empresarios.

Para quienes financien el fondo, habrá una garantía estatal de 80% por 72 meses sobre la cartera de crédito entregada.

El ministro Palacios, dijo que dichos créditos tendrán una tasa de interés más alta que el 0% nominal, pues hay mayores gastos de administración involucrados, considerando que el dinero pasará por diversas instituciones.

Se espera que el fondo Crece beneficie a cerca de 40 mil pymes con monto promedio de $ 20 millones por cadapume que facture hasta 1 millón de UF.