Viñuela contó que su esposa le reclamó por fotos con integrante del Team Mekano

El animador José Miguel Viñuela, reveló en el matinal Mucho Gusto, que su esposa le llamó la atención por fotografías con una integrante del Team Mekano.

"No voy a dar nombres, pero hay una persona en particular del team Mekano que a mi señora la da celos. Ustedes me pidieron que no de nombres" dijo el animador, según consignó Glamorama

Lee también: Vivi Rodrigues respondió a las críticas de Daniela Aránguiz: "Son comentarios que no caben en la actualidad"

"En realidad hay dos personas..." dijo Viñuela, quien dijo que a raíz del comienzo de la gira, realizó una serie de fotografías e historias en Instagram "‘Aquí está Fabricio, estamos en la gira de Mekano. Hola Rosemarie, ¿cómo estai? Hola Catita Palacios" relató el animador.

Viñuela entonces contó que su esposa le dijo "'están simpáticas tus historias. ¿No puedes hacerlo con más gente que no sean las mismas chiquillas?’. Justo vio esa y yo hice un montón, hasta con los Carabineros”.

En ese momento, en el estudio del espacio mostraron una historia de Instagram de Viñuela junto a Catalina Palacios.