James Gunn será guionista de "Suicide Squad 2" tras ser despedido de "Guardianes de la Galaxia 3"

Diversos medios de espectáculos estadounidenses afirmaron que James Gunn, quien fue despedido de "Guardianes de la Galaxia 3" por unos antiguos tuits ofensivos, fue contratado para ser guionista de "Suicide Squad 2".

Aunque por el momento se dice que el realizador solo será escritor de la secuela, también se señala que podría ser director de la cinta.

Disney despidió a Gunn por las diversas publicaciones del cineasta, quien más tarde se disculpó diciendo que ahora era una "persona muy diferente" al que escribió los mensajes.

"Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como "un provocador".

Actores de "Guardianes de la Galaxia 3" lo respaldaron, mientras que los seguidores de la saga culparon a una campaña de la derecha estadounidense, ya que el director es crítico al gobierno de Donald Trump.