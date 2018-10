Actriz Busy Philipps denunció que James Franco la golpeó en un set de grabación

La actriz estadounidense Busy Phillips, conocida por su participación en "Dawson's Creek" y en la película "¿Y dónde están las rubias?", denunció que su compañero James Franco la golpeó en pleno set de grabación.

La artista publicará próximamente un libro con sus memorias llamado "This will only hurt a little", en donde habló de un violento episodio vivido con el actor durante el rodaje de la serie de culto "Freaks and Geeks", donde ambos fueron protagonistas.

Según el relato de Phillips, los actores estaban haciendo una escena donde su personaje debía golpear levemente el pecho de Franco. Ante esto, él habría reaccionado con mucha molestia y le devolvió el gesto actuado con una agresión.

"Me agarró los dos brazos y me gritó en la cara, '¡NO VUELVAS A TOCARME!'. Y me tiró al suelo. Completamente plana. Corté el viento", señaló.

La actriz calificó a su ex compañero como un "imbécil" y un "puto matón", recordando que todos en el estudio quedaron horrorizados con la insólita reacción del hombre, quien al otro día le ofreció disculpas.

Esta no es la primera acusación que pesa contra Franco, ya que el ganador de Globo de Oro por "The Disaster Artist" fue denunciado por cinco mujeres de comportamiento sexual indebido.