La respuesta de Kourtney Kardashian a un usuario que la acusó de "no trabajar"

Kourtney Kardashian está acostumbrada a los "haters" y a menudo los ignora en sus redes sociales. Sin embargo, un usuario se ganó una respuesta de la celebridad que seguro nunca olvidará.

En una fotografía donde aparece junto a la piscina y diciendo que "a veces necesitas un día libre”, la hermana mayor del clan Kardashian fue acusada por "no trabajar" y aún así tener esa vida llena de lujos.

Tras el comentario, la ex de Scott Disick respondió al usuario y sacó varios aplausos con su mensaje.

“Déjame responderte con todo el tiempo que tengo. Oh, espera, mi abogado está en la otra línea para discutir 6 acuerdos de negocios, tengo una cámara en mi cara grabando la temporada DIECISÉIS de Keeping Up With the Kardashians (quizás has escuchado sobre eso) y crío a tres hijos maravillosos. Dios te bendiga a ti y a tus preocupaciones por mí", le dijo.