Alberto Plaza y sus dichos sobre la represión: "Lo hago por mi país, por mi gente"

El cantante Alberto Plaza se refirió en Bienvenidos sobre su carta titulada "represión" y que causó polémica en redes sociales. "La represión no solo es aceptable, sino que necesaria", era una de las frases que aparecía en el texto.



Plaza dijo en primer lugar que la carta la escribió desde la base de expresar su opinión. "Lo hago por mi país, por mi gente y creo que contribuyo en algo al debate (...) La omisión también es pecado, y no decirlo podría ayudar a que se siga produciendo", dijo el compositor desde Miami.

Frente a su respuesta, Mauricio Jürgensen le dijo a Plaza que le costaba entender la falta de "sensibilidad" expresada en la misiva, especialmente viniendo de un artista.

“Mauricio, toda la gente tiene el derecho a manifestarse. El tema es cuando esa manifestación se sale de cause y se producen hechos que se van de las manos y se empieza a atentar sobre la vida misma de quienes deben ejercer el orden", relató.

Plaza recordó del último altercado entre Carabineros y estudiantes. "Eso nos tiene que llamar la atención para decir ‘bueno, está bien que se manifiesten, pero tiene que tener límites’ (..) Y ahí está el concepto de represión tendenciosamente utilizado, porque hay que reprimir el acto de querer matar a otra persona”.

Jürgensen volvió a cuestionar al cantante y le comentó que veía una actitud conservadora y de prorepresión por su parte. "Siento que de repente firmas como cantautor y estas firmando más como, un político, construyendo un futuro en otro lugar”, le dijo.

“No, Mauricio, no es esa la idea. Yo he dado conferencias de los derechos humanos en distintos países (..) en otras cartas me he referido al tema de los mapuches, del feminismo, empatizo con víctimas de los abusos en la Dictadura", señaló Plaza y dijo que en su última carta, habla de entender el rol de la policía para evitar que las manifestaciones se salgan de su cauce.

"Es necesario controlar la salida de cauce y usar la represión en el buen sentido de la palabra. Pero si se quedan en el concepto ‘represión’, como se ha utilizado históricamente, como ‘la represión de las fuerzas del Estado en contra de los manifestantes’, no es eso a lo que me estoy refiriendo”.