Alejandra Valle enfrenta una inesperada polémica con los fans de CNCO

Una inesperada polémica con un furibundo grupo de fans de la boy band CNCO es la que está enfrentando la periodista y conductora de "Intrusos", Alejandra Valle.

Todo comenzó cuando ella habló sobre una canción del grupo interpretada por Toarii Valantin, quien según su visión, fue mejor que la de los estadounidenses.

"Seamos honestos, estos cabros de CNCO... Ya que me empiecen a escribir las fanáticas, me da lo mismo, pero no canta ninguno. Son puras máquinas que cantan canciones", expresó.

Tal como lo había adelantado, Valle terminó recibiendo múltiples mensajes ofensivos del "fandom" de la agrupación, el que se coordina a través de las redes sociales haciéndose llamar "cncowners".

La situación para la chilena empeoró cuando el mexicano-estadounidense Joel Pimentel decidió aleonar a sus seguidoras furiosas. "No te metas con mis 'cncowners'", señaló el joven artista.

En conversación con LUN , la comunicadora reconoció que todo se complicó, especialmente al ver que recibía textos amenazantes de niñas que no tenían más de 12 años.

"Quiero enviarle un mensaje a los papás de niños víctimas de cyberbullying. Primero que los entiendan y luego que los contengan porque esto puede ser un paso para los pedófilos que se aprovechan de niños vulnerables", reflexionó.

Valle afirmó que tiene temor que el rechazo en redes se tranforme en algo real, y que las fans adolescentes puedan ir a su lugar de trabajo. Por lo mismo, está planeando dejar una constancia en la PDI.