[VIDEO] Bad Bunny estrenó canción junto a Drake

El referente del trap puertorriqueño Bad Bunny estrenó durante este jueves "Mia", canción donde aparece acompañado de la estrella del rap canadiense Drake.

En artista latino de 24 años estrenó el material a través de Youtube, en un video en donde el norteamericano apareció cantando partes en español.

Esta no es la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio (el nombre real de Bad Bunny) tiene colaboraciones con artistas anglo, ya que hace algunos meses participó del tema "I Like It" con Cardi B.