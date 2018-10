Alejandra Valle denunciará ante Carabineros las amenazas de las fans de CNCO

La periodista Alejandra Valle recurrirá a las autoridades tras recibir amenazas y hostigamiento por parte de las fanáticas del grupo de pop estadounidense CNCO.

Es que la conductora de "Intrusos" de La Red señaló al portal Glamorama que con su caso buscará crear un precedentes, especialmente por el tema del acoso en las redes sociales.

"Por consejo de mi abogado, y también por generar una conciencia, y un precedente, voy a hacer todos los trámites igual. Iré a dejar la denuncia a Carabineros. Después voy a hablar con la Fiscalía. Vamos a hacer todo el el proceso legal por amenazas simples", señaló.

La polémica surgió luego que Valle entregara un comentario sobre la boy band, a quien los comparó con la interpretación del cantante de "Rojo", Toarii Valantin.

"Yo soy súper crítica, pero voy a decir la verdad. Cantar estas canciones es súper difícil, porque son personas que no cantan. Seamos honestos. Me van a decir que estos cabros de CNCO… Ya, que me empiecen a escribir las fanáticas, me da lo mismo. ¡No canta ninguno! Son puras máquinas", expresó.

Aquella frase generó la furia del "fandom" de Internet de los latinos, quienes le dedicaron múltiples mensajes de rechazo a la comunicadora chilena.

La situación se hizo aún más grave cuando Joel Pimentel, uno de los integrantes de la agrupación, salió en defensa de sus seguidoras, con lo que en la práctica las aleonó para criticar a Valle.