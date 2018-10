La brutal venganza de Pampita contra bailarina que la trató de “bolsa de cuernos”

Hacia fines de septiembre, la bailarina Lourdes Sánchez recibió un comentario de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, que la molestó.

Tras una presentación en el Aquadance, la modelo, quien ejerció como jurado del espacio, dijo que Sánchez había caído como una “bolsa de papas” mientras realizaba su presentación.

Sánchez al día siguiente, en un programa de TV y aún dolida por los dichos de Pampita, lanzó una bomba: “yo tampoco le dije a ella que es una bolsa de cuernos. A mí me ofendió eso”.

Posteriormente, cuando fue consultada a qué se refería, la bailarina ahondó y sostuvo que “¿no te imaginas por qué le dije bolsa de cuernos? ¿No fue público? Los cuernos, la palta, el camioncito…”.

Por eso, esta semana en el espacio “Bailando por un sueño”, cuando Pampita tuvo que calificar a un trío de bailarines en el que se encontraba Sánchez, la modelo se cobró venganza.

“La verdad es que son un trío muy profesional. No hubo fisuras. Los trucos, los pies de Lourdes. Me encantó la coreografía, me parece que eran extraordinarios” comenzó Pampita.

Sin embargo la modelo se guardó lo mejor para el final. “Me hubiera encantando tirarles un puntaje perfecto, pero como dijo Marcelo Tinelli, esto no es solo un concurso de baile. Así que por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje. Y dependerá de ella que no siga poniéndolo en el futuro. Así que, ojalá no hunda a su equipo, a su compañero y al sueño que lo representa. Y ojalá se cuide mucho más en las palabras”.

Acto seguido, la modelo calificó con un “cero” la actuación del trío y tuvo un breve intercambio de palabras con la bailarina.

“Entonces no vengas más” respondió Pampita, cuando la modelo preguntó si todo su esfuerzo se vería siempre calificado con dicha nota.

“Vos no vengas más” cerró Sánchez, recordándole a la modelo, que se encontraba en el espacio reemplazando a una jurado.