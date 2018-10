Romina Sáez quedó fuera del Team Mekano

Ayer El encargado del evento de reunión de los ex integrantes del programa aseguró que ella fue quien decidió salir. Será reemplazada por Ruth Gamarra, quien tuvo un impasse con Rosemarie Dietz.

La gira de reunión del Team Mekano tuvo su primera baja. Se trata de la abogada Romina Sáez, quien no participará de los próximos shows realizados por los ex integrantes del programa "Mekano".

En declaraciones a LUN , Carlos Sandia, diregor ejecutivo de los eventos, confirmó el hecho y explicó que "fue un desacuerdo contractual y ella determinó salir. Acá hay un compromiso con marcas y no puedo estar esperando que me digan voy o no voy".

Sobre la posibilidad de un retorno, Sandia señaló que ocurrirá "siempre y cuando sean responsables con el público y las empresas que nos respaldan".

Sáez será reemplazada por Ruth Gamarra, quien antes de la gira tuvo un impasse con Rosemarie Dietz.