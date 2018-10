Lisandra Silva: "A mí nadie me da comida, a nadie le tiene que importar lo que me gusta o no"

La modelose refirió en conversación con Glamorama , a su relación sentimental con el bailarín Raúl Peralta, del dúo "Power Peralta".

"Estamos evitando hacernos fotos juntos. No queremos que se hable mucho del tema. Y salimos junto porque ya está, es hora de vivir una vida normal y no andarse escondiendo. No es que no andamos escondiendo. Simplemente no queremos que se hable del tema, porque es una cosa nuestra" dijo Silva, cuyas palabras se producen, luego de que la pareja se ha dejado ver en algunos eventos.

Silva además expresó que la gente no debe opinar de su relación con Peralta, pues "a mí nadie me da comida, a nadie le tiene que importar lo que a mí me gusta o no. Yo soy un personaje televisivo y la gente tiene que ver mi trabajo, no mi vida personal. La gente veía mi vida personal porque mi pareja nació en un programa televisivo".

Sobre la situación en que quedaron sus relaciones con su ex pareja, Leandro Penna, Silva dijo que "hay muy buena onda, muy buena onda con él. Obviamente no es que nos hablamos todos los días para saber. Pero terminamos en buenos términos".

La modelo valoró que Penna se mantenga al margen y dijo que entre ambos existe respeto mutuo "por nuestra relación. Se acabó, it’s over. La gente decía ‘ay, no creo más en eso, puro tongo’. Bueno, un año y medio, que fue hermoso, se acabó. Queríamos cosas diferentes, teníamos sueños diferentes. Simplemente el amor se acabó" añadió.