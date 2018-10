Ignacia Allamand manifestó apoyo a Nicolás López y criticó a Josefina Montané

La actriz Ignacia Allamand, se refirió en entrevista con revista Caras a las denuncias de abuso sexual por parte de un grupo de actrices en contra del cineasta Nicolás López, con quien la une una amistad y, defendió el silencio que ha guardado al respecto.

“Se exige de manera violenta e irrespetuosa que demos una opinión acabada de una situación que los denunciantes demoran 10 o 12 años en hablar. Y para condenar el abuso, muchos sin darse cuenta caen en abusos verbales, en los insultos. Tiene que haber respeto por el derecho del otro de no querer hacer un comentario público sobre una situación privada” dijo Allamand.

Sobre las acusaciones en contra de López, Allamand dijo que “uno no puede estar en contra o a favor de una situación que tiene dos puntos de vista y que se nos ha permitido conocer sólo uno. Nicolás quiere dar su versión, pero por temas de su defensa y de fiscalía no puede hablar” y añadió que “Una conducta abusiva siempre será responsabilidad del abusador, ¡siempre! Y también creo que hoy más que nunca tenemos que ser muy claras, entregar las señales correctas desde el principio para no exponernos a vivir situaciones dolorosas. La seducción y la conquista tienen un lenguaje no verbal, por eso cuando algo no nos parece y no nos acomoda, ¡debemos expresarlo! Este proceso social de denunciar es necesario y me parece bien que se investigue”.

Sin embargo la actriz defendió a López y dijo que “también pienso que por los anticuerpos que genera la personalidad de Nicolás e incluso sus películas, existe permiso para decir cualquier cosa sin que nadie averigüe cuáles son ciertas y cuáles no. Hay información en ese reportaje que no es verdad”.

Respecto de la querella en contra de López por violación a una menor de edad, Allamand dijo que “me parece brutal, espantoso que hubiera hecho algo así hace catorce años. No lo conocía… ¡¿Qué hago?!, ¿no le hablo nunca más?” y añadió que “si se comprueba que es verdad, sería difícil… Tendría que estar en el momento…”.

“¿Qué clase de amiga sería abandonar en este momento a alguien que siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo? Existe el criterio de que cualquiera que esté acusado merece quedar solo, que lo pateen en el suelo y nunca más pueda trabajar. Yo me he mandado miles de cagadas y creo que todos tenemos derecho a evolucionar. De esta situación espero que el rol de las mujeres salga fortalecido y que Nicolás se convierta en una mejor persona; porque sí, es soberbio, agresivo. Él se creó y jugó con una imagen pública de irreverente que no está a la altura de estos tiempos” sostuvo.

Allamand, además apuntó contra algunas de las denunciantes y dijo que “acusar a una persona que de alguna manera ya fue condenada socialmente y no decir nada sobre otra con la que se tiene más historia, me parece de un cinismo brutal”.

“Hablo de Pin Montané y también de Lucy Cominetti. Josefina fue a Fiscalía a relatar una salida a comer con Nicolás, que pudo haber sido muy inadecuada, pero que según sus palabras él nunca la tocó. Sin embargo, no tiene nada que decir sobre Herval Abreu, el director que la descubrió, con quien hizo varias teleseries y que hoy tiene dos denuncias de violación por parte de actrices. ¡Es raro! Cuando quieres ser parte de un movimiento como el que estamos llevando hoy las mujeres, debemos entregarnos enteras, ¡poner las tripas afuera! y no omitir información” dijo Allamand.

“Él (López) está esperando la oportunidad de defenderse. Yo ni siquiera estoy aquí, simplemente sigo el caso y me da terror esta entrevista porque sé que algunos ¡me van a hacer mierda! Pero el miedo a la crítica no nos puede paralizar a la hora de reflexionar" añadió.