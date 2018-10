Yasmín Valdés recordó un crudo episodio de acoso sexual que vivió TVN

La actriz Yasmín Valdés recordó un crudo episodio de acoso sexual que vivió hace algunos años en TVN, justo en la época donde buscaba consolidar su carrera en las teleseries.

Durante una entrevista al programa "Síganme Los Buenos" del Canal Vive!, Valdés afirmó que todo ocurrió con uno de los encargados de las ficciones, a quien no identificó.

"Pasan cosas que te encerran en una oficina, bajan persianas. Esto fue en canal 7 y me dice 'si tú quieres tener trabajo en la próxima teleserie' tienes que hacer lo mismo que han hecho tantas actrices que hoy están arriba. Me da estos nombres y me dice: 'ya sabes lo que tienes que hacer'", narró.

Valdés detalló el momento en que fue atacada, asegurando que el hombre "se baja el cierre y se saca su aparato reproductor. Fue una situación terrible porque yo estaba chica, tenía 24 años y lo único que quería era seguir trabajando en teleseries".

"La puerta estaba con pestillo. Me quedé ahí un rato con el tipo forcejeando y empecé a gritar y la secretaria del canal, que era del área dramática, entró y me ayudó. De ahí nunca más volví a trabajar en el canal", cerró.