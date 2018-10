Kel Calderón cuestionó a su hermano Hernán por el contenido que comparte en Instagram

La licenciada en Derecho Raquel "Kel" Calderón habló sobre la relación con su familia, especialmente con su padre y su hermano Hernán, con quienes está algo distanciada.

En una entrevista a la revista Caras , la influencer recordó cuando su progenitor fue al programa "Vértigo", donde lo interrogaron por las polémicas publicaciones de su hijo "Nano" en las redes sociales, donde se lo acusaba de machista.

"Le hicieron una encerrona y terminó reconociendo que porque mi hermano es hombre… Mi papá esperaba que lo defendiera al día siguiente y no lo hice, por eso se enojó: no puedo apoyar algo en lo que no estoy de acuerdo; está en juego mi responsabilidad por la gente que me sigue, mi credibilidad y, por mucho que adore a mi papá, no puedo ser tan inconsecuente. Tampoco me arrepiento, aunque me da pena porque nos gusta salir a comer y conversar hasta las tres de la mañana y hemos perdido ese contacto", afirmó.

Sobre su hermano menor, Calderón dijo que "es difícil pero lo adoro", reconociendo que "a veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo".

"A mí me tocó ser rebelde a los 19 y también fui pastel. No quiero decir que él lo sea, pero creo que a veces se equivoca. Lo adoro, tiene un tremendo potencial, es muy busquilla y se las arregla muy bien; arma negocios que no entiendo y luego parte de viaje. Es súper inteligente, pero está en una postura muy a la defensiva, algo que a mí también me pasó en su momento. Ahora a él le gusta el reggaeton, quiere cantar y está estudiando derecho", expresó.

Kel afirmó que Hernancito "está buscando su camino, en este rollo como de rápido y furioso, con los autos, el reggaeton… En cuanto a las mujeres que salen en sus fotos, entiendo que ellas están de acuerdo con hacerlo, son mayores de edad y al parecer están contentas con el resultado".

Por su vínculo con su mamá, Raquel Argandoña, la futura abogada reconoció que mejoró luego que ella se fuera a vivir sola.