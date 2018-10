Michael Bublé dejará la música tras confesar no tener "estómago" para “el narcisismo de las celebridades”

En la que aseguró será su última entrevista, el cantante canadiense Michael Bublé, anunció al periódico británico Daily Mail, que se retirará del mundo de la música. Todo esto, por el cáncer de hígado que está enfrentando su hijo Noah de 5 años.

El artista confesó sus sentimientos y aseguró que el fin de su carrera llegará el próximo 16 de noviembre después del lanzamiento de su disco “Love”.

“Todo mi ser ha cambiado. Mi percepción de la vida. No sé si puedo terminar esta conversación sin llorar. Y nunca perdí el control de mis emociones en público”, dijo, agregando que cuando conoció el diagnóstico de Noah “quería morir”.

Incluso, criticó al mundo de la fama, revelando que “ya no tengo estómago para eso. El narcisismo de las celebridades. Esta es mi última entrevista. Me retiraré. He hecho el álbum perfecto y ahora puedo retirarme cuando estoy justo en la cima”, enfatizó.

Y es que, con la enfermedad de su hijo, insistió en que su carrera se desmoronó. “Realmente me quería morir, no sabía cómo seguía respirando, mi esposa estaba igual y, aunque yo trataba de ser fuerte por los dos, realmente no lo lograba”, recordando el 2016, cuando el artista conoció la enfermedad de Noah.