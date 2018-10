Roger Waters cedió dos de sus canciones al documental sobre Palestina producido por Benjamín Vicuña

Roger Waters, confirmó que cederá dos de sus canciones para ser utilizadas como banda sonora del documental que está produciendo el actor chileno Benjamín Vicuña. El proyecto cuenta la historia de un grupo de refugiados de Palestina y se titula “The Freedon Theatre".

Según precisó La Tercera, el trabajo saldrá a la luz en 2019, siendo dirigido por Jaime Villarroel. De esta forma, la ex figura de Pink Floyd permitirá que ocupen "Perfect sense II" del álbum "Amused to Death" de 1992 y "Part of Me Died" del disco "Is This the Life We Really Want?".

Según Vicuña, el permiso de Waters, músico que apoya abiertamente la causa Palestina, significa “un espaldarazo tremendo de un genio de la música y no solo de la música, también de la política. Es un tipo muy relevante, inteligente, sensible. Su espaldarazo artístico, por supuesto, que le da una dimensión muy importante al proyecto", agregó al mismo medio.