“Nano” Calderón se fue en picada contra su hermana Kel y dijo que es “una falsa basura que es útil del marketing”

No se guardó nada. Así se resume el extenso mensaje que “Nano” Calderón le dedicó a su hermana Kel, criticándola por su carrera y dejando a la luz la compleja relación que ambos tendrían. El hijo menor de Raquel Argandoña, demostró su enojo, en respuesta a una entrevista en la revista Caras donde la modelo habló de él y aseguró que “a veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace”.

"A mí me tocó ser rebelde a los 19 y también fui pastel. No quiero decir que él lo sea, pero creo que a veces se equivoca", continuó Kel.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde “Nano” se descargó, contando una serie de hechos que involucrarían a su hermana, uno de ellos, relacionados con uno de sus amigos.

“Ya no recuerdo cuando fue la última vez que hablé con 'Kel' y me alegro que haya sido hace harto tiempo. Me da asco una persona así", escribió el joven, agregando que “me parece que estoy mucho más centrado escribiendo esto siendo las 3:16 AM desde mi cama en mi departamento, mientras que a esta hora la tenían que ir a buscar a la escalera del edificio... andaba siempre vuelta en copete, hasta en pelota en las escaleras".

Pero no se quedó ahí, y además de criticar sus palabras, aseguró que “le han dado facilidades todo tipo de personas para que la niñita influencer feminista no la muestren como el fracaso que es y solo siga siendo una falsa basura que es útil de markenting”, escribió.