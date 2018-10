Kel Calderón por dichos de su hermano: "Mis temas familiares los veo en casa"

Hasta el momento la influencer no había hablado del tema y sólo había escrito por Instagram que "adora" a su hermano pese a todas las cosas y pidió que no lo criticaran.Sin embargo, esta vez hizo la excepción con los medios que se agolparon para preguntarle por el drama familiar: "No quiero hacer la maldad de irme y no decirles ninguna palabra. Sé por lo que están aquí. Hoy firmé más de 280 labiales. Estoy un poquito cansada pero súper feliz. Lamento no poder darles lo que ustedes quieren que les dé, pero yo siempre he sido de una línea y sigo manteniendo que mis temas familiares los veo en mi casa".Y agregó que sólo habló para evitar "la clásica pelea con los guardias a la salida". "Desde el respeto les digo que me entiendan a mí, yo los entiendo a ustedes", dijo según detalló Lun Raquel Argandoña también estuvo presente en el evento de Kel y aunque ya había dado algunas declaraciones el fin de semana, ahora reiteró su opinión."Las situaciones difíciles hay que dejarlas que descansen. He aprendido con la experiencia, es muy doloroso lo que está pasando en este momento. Al final, lo único que yo quiero es que cuando parta de este mundo se quieran, se protejan y estén juntos. Todo lo que yo digo se los digo a ellos en su cara, no por los medios".