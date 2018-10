Pampita contó cómo le afecta a diario la pérdida de Blanca: "El equilibrio emocional es distinto a los demás"

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain visitó el programa "PH: Podemos Hablar" de Telefé, donde se sinceró de cómo le sigue afectando en su vida actual la pérdida de su hija Blanquita.

Fue cuando conversaba sobre la salida de su propio programa "Pampita Online", cuando nombró a su hija mayor fallecida en septiembre de 2012 cuando tenía solamente 6 años.

"Estaba pasando un muy mal momento y dije 'basta' ... Estaba con una crisis de pareja y yo no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo", explicó en relación a la decisión que tomó para salir del show que ella misma conducía.

La trasandina agregó que "el equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo. Una crisis de pareja no es lo mismo para las otras personas, me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse".

Cabe recordar que en medio de su polémica salida, también estaba pasando por un mal momento en la vida amorosa, pues estaba en pleno quiebre con el tenista Juan Mónaco.

“No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta a la del resto de la gente. Cuando estoy mal por algo mío personal, dicen ‘bueno, se peleó con el novio’. Yo tenía un proyecto de familia con esa persona, vivía en mi casa, estaba integrado a mi familia. Me destruye cuando se me cae un proyecto y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca”.

Finalmente, sostuvo que las críticas y la obsesión del rating de "todos" en Argentina fueron determinantes en la salida del programa.

"Estar en un canal líder como Telefé requería de un esfuerzo enorme y tenía todos los otros programas haciéndome la vida imposible, era realmente una pesadilla venir a trabajar”, finalizó.