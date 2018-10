Hija de Eduardo Bonvallet contó detalles de las cartas que le dejó su padre antes de morir

Daniela Bonvallet, la hija del fallecido ex futbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, entregó detalles de las cartas que le dejó su padre antes de morir.

Durante una entrevista al programa "No culpes a la noche" de TVN, la periodista habló de aquel fatídico 18 de septiembre de 2015, cuando el "Gurú" se quitó la vida en un hotel de Providencia.

"Nadie sospechó que él iba a tomar esa medida. Cómo ibas a sospechar de una persona que luchó contra el cáncer. Ahora estamos más tranquilos, pero fue muy violento y quedó un ambiente muy violento en la familia", afirmó.

Sobre las misivas, Bonvallet señaló que "todas eran para mí. Era harta responsabilidad. Él confiaba demasiado en mí. Me las dejó y me decía que me preocupara de su casa, cosas así. Nada contra nadie. Le agradecía al dueño de la radio. Yo no las puedo tener, las tiene la PDI. La única persona que las puede pedir es la Victoria, su ex mujer".

Aunque la comunicadora señaló que los textos no daban explicaciones sobre su decisión, puntualizó que "hay una carta que le escribe al mundo. 'Ya no pude más' dice. Estaba cansado".