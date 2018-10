Nicole Kidman: "Estar casada con Tom Cruise evitó que fuera acosada sexualmente"

La actriz australiana Nicole Kidman afirmó que su matrimonio con el actor Tom Cruise evitó que fuera acosada sexualmente, algo que notó inmediatamente tras el divorcio entre ambos.

En declaraciones a New York Magazine, Kidman habló de su vínculo con el protagonista de "Misión Imposible", a quien pese a todas las dificultades que tuvo en su relación calificó como "el hombre de mi vida".

"Me casé muy joven, pero definitivamente no fue poder para mí, sino protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso me mantuvo alejada de la posibilidad de ser acosada sexualmente. Trabajé, pero todavía estaba muy metida en la crisálida. Así que cuando salí, a los 32, 33, es como fue tuviera que madurar", afirmó.

La actriz afirmó que tras el divorcio en 2001, los hombres comenzaron a mirarla de otra manera y a no depender del apoyo de su pareja para enfrentar estos hechos. "Fue como que tuve que volver a crecer", señaló.

"Por supuesto que he tenido mis momentos #MeToo, ¡desde que era pequeña! ¿Pero los he querido exponer en un artículo? No. ¿Aparecen en mi trabajo? Por supuesto!", señaló.

Sobre el tema del acoso sexual en Hollywood, Kidman afirmó que "soy abierta y cruda. Quiero tener mi pozo de experiencias y emociones para recurrir a él, para usarlo, y no solo estoy hablando de acoso sexual. Hablo de pérdida, muerte, de la amplia gama que ofrece la vida. Pero tiene que ser (explorado) por la gente adecuada para que no se abuse de ello de nuevo".