El mea culpa de Kathy Salosny por su detención: "Tienes que ser un ejemplo y coherente con lo que dices"

La animadora Katherine Salosny realizó un nuevo mea culpa tras lo ocurrido la semana pasada, cuando fue detenida por conducir en estado ebriedad, hecho que la sacó del programa "No culpes a la noche" por un par de días.

En su columna en el diario hoyxhoy , la animadora reflexionó sobre lo ocurrido.

"Todos saben que fui detenida hace una semana por manejar con alcohol. Y sí, es muy duro. Cuando en esa fracción de segundos tomas una decisión equivocada, como en este caso, en que a la salida del estreno de una obra de teatro donde participan amigos, me subí al auto habiendo tomado alcohol en un cóctel que hubo después de la obra", señaló.

Salosny agregó que "es difícil y duro enfrentar que en un minuto tus acciones, en este caso irresponsables, te ponen en una situación que no dimensionas, incluso, sabiendo que existe una ley que he defendido y difundido en la que se prohíbe manejar con alcohol. Esa fracción de segundos en la que me subí al auto y manejé o el momento en que tomé cuando sabía que debía conducir. Y ocurre lo que uno no cree que le va a pasar: el control de Carabineros a la salida del estacionamiento. Se me vino todo encima. Eso de que 'a mí no me va a pasar' es una tontera, pues sí pasa y me pasó".

Luego la comunicadora afirmó que "el mismo tiempo te das cuenta que siendo una persona pública, tienes mayor responsabilidad de los actos que realizas y tienes que dar el ejemplo, ya que siento que como comunicadora tengo una responsabilidad social con el público. Tienes que ser un ejemplo y coherente con lo que dices".

