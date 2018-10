Viñuela y Luis Jara revelaron detalles de la cena de animadores con Don Francisco: "Vio el video de Luli"

José Miguel Viñuela y Luis Jara entregaron insólitos detalles de la cena que ayer en la noche tuvieron varios animadores en la casa de Mario Kreutzberger, esto en el marco de una nueva edición de la Teletón.

Es que los conductores de "Mucho Gusto" revelaron que en medio del evento surgió el tema de Luli, quien de forma accidental subió por error un video sexual con su pololo, Rodrigo Rocco.

"(Kreutzberger) vio el (video) de Luli. ¿No han visto el video de Luli? No lo vamos a… Pero ayer se filtró un video de Luli. Y resulta que Don Francisco lo ve con anteojos y dice, como que se le fue la mirada para adelante, 'oye, pero la velocidad…', ¿sí o No, Lucho? 'Pero la velocidad… Esto no es la velocidad normal, ah'. Y le decíamos que la Karen lo mandó en cámara lenta", expresó Viñuela.

Y eso no fue todo, ya que los comunicadores afirmaron que otros rostros de televisión se comenzaron a enviar videos sexuales de otros famosos.

"Don Francisco estaba sentado al lado de su señora, santa señora que tiene, y se pone los lentes para ver el video de Luli. Te lo juro por Dios. Y no solamente eso. De repente, la Carola de Moras se tira una frase, y yo quedé muy descolocado, porque yo, a pesar de los años que tengo, todavía me descoloco. Ustedes pueden creer que Carola de Mora dice '¿y ustedes no han visto el video de Pato Laguna?'. Ahí quedó la crema. Empezaron a subir videos, videos", afirmó Jara.

Viñuela, en tanto, agregó que "en el chat de la Teletón, a Karen Doggenweiler le llegan todos los videos porno y ella los reparte para distintos lugares".