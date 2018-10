Emblemática cantante de "Rojo" recordó episodios de abuso de ex productor del programa

Simoney Romero, una de las emblemáticas antantes que pasaron por el programa "Rojo" de TVN, recordaron los episodios de abuso protagonizados por el ex productor Jaime Román, quien cumple condena por el delito de obtención de servicios sexuales de menores.

Durante una entrevista al programa "Fea Latitud" de VíaX, Romero contó que su caso "pasó hace tanto. "Esta persona pagó por lo que hizo, a mí y a un montón de gente, de querer abusar de su poder proponiendo cosas que no debía proponer. Fue muy chocante y pagó con cárcel sus delitos", señaló.

La artista agregó que "con su condena se descubrieron todas las cosas que hizo, si bien no me puso ningún dedo encima, situación que no hubiese permitido, sí fue una persona que abusaba de su poder para proponer cosas, tales como, te voy a llevar a algún lugar pero debes hacer cosas de este tipo, lo cual era muy chocante".

Para el actual "Rojo", el canal estatal dispuso de un protocolo contra el acoso y abuso sexual que se aplica a toda la empresa.

En declaraciones a El Dínamo , el animador Álvaro Escobar valoró la existencia de un protocolo para este tema y señaló que "hay reglas que están muy a tono con el signo de tiempo en los que, entendemos, hay ciertos paradigmas que están cambiando para bien y donde tenemos que ponernos al día con lo que hace mucho tiempo ocurre en otros países".