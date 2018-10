"Orange is the New Black" llegará a su fin en 2019

La serie "Orange is the New Black", una de las más exitosas de la plataforma streaming Netflix, llegará a su fin en 2019, con el estreno de su séptima y última temporada.

Así lo anunciaron las propias protagonistas de la ficción, quienes aparecieron en un video difundido en las redes sociales bajo el título “Advertencia: esto te puede hacer llorar”.

La popular serie comenzó en 2013 y está basada en un libro autobiográfico de Piper Kerman, donde relata su vida al interior de una cárcel de mujeres en Estados Unidos.

El programa es protagonizado por Taylor Schilling, y cuenta con la participación de actores como Laura Prepon, Jason Biggs, Uzo Aduba, Ruby Rose y Diane Guerrero, entre otros.