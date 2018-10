Raquel Argandoña y el conflicto entre Kel y Nano Calderón: "No me puedo abanderar por ninguno"

La animadora Raquel Argandoña habló nuevamente del conflicto mediático que mantienen sus hijos Kel y Nano Calderón, el que se desató con varios mensajes a través de las redes sociales.

Durante su paso por el programa "Llegó tu hora" de TVN, la panelista de "Bienvenidos" insistió que no hablaría puntualmente de ellos, pero reflexionó de los alcances que tuvo su crisis familiar.

Sobre lo ocurrido el fin de semana pasado, Argandoña afirmó que "yo aprendí que las situaciones difíciles hay que dejarlas que decanten, porque cuando tú actúas en caliente cometes muchos errores".

"Como padre es muy doloroso ver a tus hijos que se peleen públicamente. Todos los hermanos se han peleado por situaciones peores, pero que nadie las sabe, pero es distinto, esto es público, además en redes sociales que es un boomerang, y los que son padres saben lo que sentimos tanto Hernán (Calderón) como yo en ese momento", afirmó.

La animadora añadió que "yo no me puedo abanderar por ninguno de mis dos hijos, los quiero a los dos por igual, me siento orgullosa de ambos y tiempo al tiempo. Una gallina puede tener 12 pollos y ella puede saber perfectamente de qué color es cada pollo. Yo traje dos hijos al mundo para que se quisieran, y confío que con el tiempo, cuando pase y deje este mundo, se van a querer, se van a respetar y se van a apoyar".

Raquel también abordó los posibles errores que cometió en la crianza de sus hijos, apuntando a la exposición que tuvieron ambos durante su proceso de separación.

"Esa exposición fue responsabilidad nuestra (con Hernán). Y cuando los hijos se crían separados se ve heavy", dijo.

Tras esto Argandoña nuevamente arremetió contra los panelistas de espectáculos que analizaron el caso, afirmando que hay "cuatro personas que hablaron de mí" que, según ella, tienen más dificultades en su vida familiar.