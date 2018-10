Cata Vallejos encantó con escotado traje de baño rojo

La modelo Catalina Vallejos encantó a sus seguidores de Instagram con una imagen a bordo de una embarcación, donde luce estupenda en un traje de baño rojo.

Lejos de ser un micro bikini, la sensual pieza acentúa aún más su figura y sacó aplausos entre los usuarios que la llenaron de elogios: "Las sirenas sí existen", "cuando estás en el mar eres una sirena, cuando estás en la tierra eres pura belleza", "Afrodita, diosa del amor", "te viene el rojo", "eres una diosa", fueron algunos de los comentarios.

Junto a la instantánea, donde resalta en medio del mar, la ex Calle 7 escribió: "A veces nos olvidamos de AGRADECER..yo agradezco cada momento que he vivido este año! Momentos mágicos junto a personas maravillosas y otros que me han servido para aprender! De todo.. podemos sacar algo positivo! :) abrazos a todos!".