Raquel Argandoña incomodó a Pangal con tantas preguntas cuando visitó Bienvenidos

11:35 El deportista apareció junto a Jhendelyn Núñez, con quien debutará en un nuevo programa de viajes por 13C. Andrade no veía a su ex suegra desde hace diez meses y aunque el reencuentro fue cálido, la "Raca" no dudó en lanzar algunos dardos más tarde contra el ex pololo de su hija.