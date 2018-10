Julia Roberts confesó que le han afectado los comentarios negativos recibidos por Instagram

Hace algunos meses Julia Roberts estrenó su cuenta de Instagram, pero reveló que no ha sido nada fácil para ella.

"Muchas personas sintieron la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de por qué publico una foto en la que me veo terrible.", relató Roberts.

Pese a que dice ser una mujer madura, igualmente indicó que los dichos hirieron sus sentimientos: "Soy una mujer de 50 años y sé quién soy y aún así hirieron mis sentimientos. Me entristeció que la gente no supiera ver el punto de la foto, la dulzura en ella, la felicidad que brillaba en la imagen".

Fue ahí cuando la actriz planteó que si a ella le afectan esos comentarios, qué pasa entonces con los adolescentes de hoy y esos mensajes tan destructivos vía redes sociales, tras una pantalla.

Igualmente la actriz sostuvo que creó su cuenta a petición de sus hijos, por lo que a pesar de lo negativo, aseguró estar contenta con la decisión.

"Me dio la oportunidad de tener una ventana a una forma de vivir. Esto fue un pequeño bache que tuve que experimentar para saber lo que realmente pasa en redes sociales".