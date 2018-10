"Castigado": animadores de Mucho Gusto festinaron tras polémica por video de Luli

16:36 Luis Jara y José Miguel Viñuela se tomaron con humor las reacciones tras desclasificar lo ocurrido en una cena en la casa de Don Francisco. "No le pongan tanto color", señalaron.

Con humor y festinando con la situación. Así comenzó la edición de este jueves del matinal Mucho Gusto de Mega, esto a un día de la polémica por las revelaciones de los animadores Luis Jara y José Miguel Viñuela, quienes contaron que durante la cena con Don Francisco por la Teletón compartieron el video sexual de Luli con otros rostros de la TV.

La jornada comenzó con un Viñuela "castigado", quien debido a sus declaraciones no podía ingresar al canal. En la humorada incluso participó el propietario del canal, Carlos Heller.

Lee también: Viñuela y Luis Jara revelaron detalles de la cena de animadores con Don Francisco: "Vio el video de Luli"

El ex Mekano también apareció con pancartas que decían "Pablete perdóname", en alusión al productor ejecutivo del espacio.

Tras esto el conductor quiso aclarar que "acá jamás compartimos un video" y que "lo que nosotros hicimos fue ver un Instagram", a lo que Jara complementó que "jamás. Fue la Karen Doggenweiler".

Mientras revisaban las notas referentes al tema en los portales de noticias, el cantante pidió que "no le pongan tanto color. Si no fue para tanto. ¿Para qué se ponen tan graves? ¿Cuál es el pecado? Nosotros no inventamos nada".

Viñuela se sumó a la opinión y entre risas contó que "la Carola de Moras ya me ha llamado tres veces".