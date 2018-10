Mauricio Medina está hospitalizado debido a complicaciones derivadas de su diabetes

El comediante Mauricio Medina, del dúo Dinamita Show, se encuentra internado desde ayer en el Hospital El Pino debido a complicaciones derivadas de su diabetes, enfermedad que lo afecta desde hace años.

Según indicaron en La Mañana de Chilevisión , el "indio" ingresó por su propia voluntad al recinto médico para tratar una afección al pie y en unos cuatro días más podría ser dado de alta.

"Estoy bastante bien, ingresé por mi propia voluntad a terminar un tratamiento con una celulitis que se puso rebelde en un pie, cuando estuve en La Noche es Nuestra me vi un poco disminuido y a mí me molestó haber estado un poco así, porque no es la imagen que me gusta proyectar a mí", precisó el humorista.

Efectivamente, la última vez que estuvo en pantalla fue en el programa de Chilvesión donde los televidentes y seguidores de redes sociales se preocuparon por su estado de salud.