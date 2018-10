Periodista que denunció a Scarleth Cárdenas: “Normalicé garabatos, gritos, humillaciones”

La periodista Cynthia Lara, quien denunció a Scarleth Cárdenas por maltrato laboral, se refirió al caso en el programa Intrusos de La Red.

Los dichos de Lara se producen luego de que la Dirección del Trabajo estableció que “sí existen indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que de la investigación se pudo constatar a través de la misma afectaciones a la integridad psíquica de señora Cynthia Lara Guiñez a la integridad moral de la misma, y a la honra de la trabajadora, ante la existencia de actos contrarios a la dignidad ejercidos por la señora Scarleth Cárdenas Villalobos”.

Lara dijo en el espacio de TV que “aparte de todo lo doloroso y difícil que fue el proceso de denuncia, porque no es fácil denunciar; el tema es que a mí me separaron de mis labores de trabajo. Me llevaron a un lugar equís a trabajar, a una oficina con un computador donde yo no hacía nada todo el día”.

“Yo normalicé muchas cosas. Normalicé garabatos, normalicé gritos, normalicé humillaciones. Normalicé comentarios de la comuna donde yo vivía, que mi ‘comuna picante’, que ‘hablai como paco’, sabiendo que mi papá era carabinero, como despectivamente” relató.

Consultada en el espacio sobre su opinión respecto de las apariciones de Cárdenas en TV dijo que “Me da un poco de lata, por ejemplo, que Chilevisión, que tiene programas de farándula. Ellos mismos que han ahondado en casos de abusos, que ella tenga la cara de hablar de moral y cosas así, cuando en verdad conmigo y un montón de otra gente se portó súper mal”.