Paulina Nin respondió a Raquel Argandoña: "Tengo hijos educadísimos"

La animadora Paulina Nin le respondió con ironía a Raquel Argandoña, una de sus eternas enemigas, quien la despreció durante su paso por el programa "Llegó tu hora" de TVN.

Todo ocurrió cuando la panelista de "Bienvenidos" recibió una pregunta de un tuitero, quien le consultó por la ex animadora del Festival de Viña y por Viviana Nunes. Ante esto, "La Quintala" contestó que "no voy a resucitar muertos" y pidió que "cada una busque su publicidad".

En declaraciones a "Intrusos", Nin afirmó que "a mí me da absolutamente lo mismo lo que diga la Argandoña, no me afecta en nada, yo estoy vivita y coleando, sé lo que hago".

"Tengo una familia maravillosa, tengo unos nietos preciosos, tengos unos hijos educadísimos", señaló Paulina, en lo que se interpretó como una indirecta a propósito de la crisis familiar que vive el clan Argandoña por la pelea pública entre Kel y Nano Calderón.

Ambas están enfrentadas desde la década de los 80, cuando Nin ocupó el lugar de Argandoña en el desaparecido noticiario "60 minutos".