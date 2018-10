Carolina de Moras no regresará al matinal de Chilevisión

La animadora Carolina de Moras confirmó que no regresará a la conducción del matinal "La Mañana" de Chilevisión, el que había dejado para concentrarse en las grabaciones de su programa de cocina "Bake off".

En declaraciones a La Estrella de Valparaíso , la ex animadora del Festival de Viña del Mar puso fin al misterio que rodeaba su continuidad en el espacio que conducía con Rafael Araneda.

"Creo que los matinales son una puerta cerrada hoy día, que no pretendo abrir, por lo menos. Sí, le cerramos la puerta. En un momento próximo, coming soon, van a saber de un proyecto personal súper grande que llevo desarrollando todo este año y me tiene súper motivada", dijo.

El alejamiento de De Moras del matinal surgió tras un conflicto que habría originado por la filtración de unos mensajes de audio que ella envió a un grupo de WhatsApp del matinal, y que ella responsabilizó al animador de lo sucedido.

La comunicadora ha reconocido públicamente que con Araneda estan distanciados.