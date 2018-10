Marcela Vacarezza por su nuevo look: "Uno tiene que atreverse, hace bien"

Después de 40 años Marcela Vacarezza se atrevió y decidió renovar su look radicalmente. Hace unas semanas la psicóloga compartió en sus redes sociales la melena recta por sobre los hombros que escogió, para dejar al fin el pelo largo atrás.



"Quería un cambio porque he estado toda mi vida igual. Desde los 8 años que tenía el pelo relativamente largo y nunca lo cambié por ese sueño, de querer tenerlo largo-largo", contó la modelo.

En entrevista con Lun , la esposa de Rafael Araneda reveló que no fue a la peluquería con la idea de cortarse el pelo, sino de teñirse solamente en el salón de belleza de Vitacura.

Fue allá que le comentó a su estilista que tenía ganas de un cambio, por lo que terminaron alentándola para que lo hiciera.

"Nunca he podido tener el pelo largo como hubiese querido, porque es súper delgado y siempre se me va quebrando abajo, se abre. En mi vida tuve el pelo largo como me hubiesa gustado. A lo más me llegó hasta las pechugas y vivía pidiendo datos para que me creciera el pelo. Tengo 48 años tratando de tener el pelo largo y ya no fué nomás (...) ahora me siento distinta, pero eso buscaba, un cambio", indicó.

La panelista de "Llegó tu hora" de TVN, precisó que la elección fue su idea. "Me gusta el pelo recto, que se vea como cuadrado (...) ahora es un agrado, me demoro cinco minutos y listo. Me quedó más sano el pelo, uno tiene que atreverse, hace bien, es como renacer".

Vía redes sociales los seguidores también la felicitaron por su decisión y Vacarezza lo agradece: "Encuentran que me veo más fresca, lola, que me saqué años de encima. En Instagram me dicen que me parezco a Evelyn Matthei y otros a Kika Silva, las dos son regias así que feliz".

Otro fiel piropero es su esposo, Rafael Araneda, quien vio por una foto de WhatsApp el radical corte de pelo.

"Hace muchos años que me decía que se quería cortar el pelo. Le daba susto, es bien radical el cambio pero quedó el descueve"