Marcela Medel por los memes tras muerte de Laura: "Eso muestra que la gente está súper atenta"

La actriz Marcela Medel se refirió a la muerte de su personaje en "Verdades Ocultas", Laura Flores, quien falleció de un paro cardíaco tras tener un encuentro con el antagonista de la teleserie, Leornardo (Carlos Díaz).



Su rol comenzó como uno de los principales de la producción, cuando vendió a una de sus hijas para salir de la pobreza y salvar a la otra. Con el tiempo, su personaje perdió protagonismo y estaba inmovilizada debido al "Síndrome de cautiverio" tras un atropello.

"Fue un tremendo desafío, es difícil partir una historia en que tu personaje vendió a una de sus hijas, esa frase era terrible, podían incluso odiarme y no fue así, comprendieron a mi personaje”, precisó en entrevista a La Cuarta

La actriz añadió que el personaje pasó por todos los estados desde que comenzó la historia y que uno de los grandes desafíos fue estar "paralítica", "es súper difícil interpretar a alguien que sólo mueve los ojos”. Laura sólo podía comunicarse en las últimas semanas gracias a su pestañeo.

Medel también se refirió a la reacción de muchos usuarios de redes sociales, quienes celebraron la muerte del personaje con varios memes en Twitter.

“El mundo que ve la teleserie ha cambiado mucho y uno sabe que esas cosas ocurren, yo me lo tomo como es nomás, está bien, en ese sentido no me engancho con eso, es al revés, ellos se enganchan con la teleserie. Eso muestra que la gente está súper atenta”, finalizó.

La escena del fallecimiento de Laura marcó 25,5 puntos de rating, mientras que todo el capítulo promedió 24 puntos de rating online.