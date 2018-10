Dani Castro aconsejó a sus seguidoras que se acomplejan al ser poco voluptuosas como ella

La ex panelista de Mucho Gusto, Daniela Castro, compartió una fotografía en sus redes sociales donde dio inicio a la temporada de traje baños y aprovechó de didicar algunas palabras a quienes se acomplejan de su cuerpo.

La chef confesó que, al igual que muchas mujeres, uno de sus complejos más grandes es no ser tan voluptuosa, algo que es mucho más notorio en época de verano con los ajustados bikinis. Sin embargo, dijo que las historias de sus usuarias la vuelven más segura tanto a ella, como a sus mismas seguidoras.

"Muchas me escriben contándome que se acomplejan por tener poquísimas pechugas Y que al verme a mi tan ni ahí con el tema se ponen más seguras. Me encanta que sea así y las pueda ayudar", comenzó en su mensaje.

Y agregó "honestamente yo también a veces me acomplejo. A veces más que por mí es por los hombres, me da nervio que les importe, pero en verdad lo triste es que las mujeres son quienes más se fijan en esto, mil veces más que los hombres, son las que más hacen tema de algo que para mi no lo es tanto".

Finalmente, la ex polola de Pascual Fernández, indicó que si algún día decide colocarse un implante será muy poco, pero por ahora no es una prioridad.

"Por ahora no es mi prioridad y no creo que lo sea por mucho tiempo! La clave está en que saquen provecho a lo que tienen y a lo que no!".