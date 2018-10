Pangal Andrade creó un Instagram para su perro Bagual y recibió un mensaje de su ex suegra

El kayakista Pangal Andrade creó una cuenta de Instagram para su mascota, el labrador café Bagual. El deportista dijo que lo hizo a petición de sus seguidores, quienes siempre están pendiente de lo que pasa con su perro regalón.

En pocos minutos la cuenta sumó más de 23 mil seguidores y la primera fotografía de Bagual siendo un cachorro alcanzó los casi 9 mil "me gusta". "Cuando lo fui a buscar al gordo y lo vi por primera vez", escribió Andrade en la imagen.

Lo que seguramente no esperaba el ex chico reality, es que uno de los primeros comentarios vendría de su ex suegra, Raquel Argandoña.

La panelista de "Bienvenidos" no dudó en mandarle un mensaje a Pangal en la fotografía del can en la primera publicación: "Igual a este lo quiero porque te lo regaló Kel", le dijo.

La historia de Bagual fue contada por Kel Calderón en una pasada entrevista, donde dijo que Pangal siempre quiso un labrador café y ese fue el último regalo que ella le hizo. De hecho, al momento de dárselo ya habían terminado su relación, por lo que el deportista debió ir a buscarlo al criadero por su cuenta.