Mariana Loyola lució irreconocible en fotografía y la criticaron por supuesto uso de Photoshop

La actriz Mariana Loyola compartió una imagen en redes sociales donde luce irreconocible. La instantánea forma parte del trabajo que realizó para Revista Paula.

En la fotografía la artista luce con varios kilos menos y eso desató una ola de comentarios de parte de sus seguidores. Aunque efectivamente Loyola ha bajado de peso tras dejar el gluten y las carnes rojas hace unos años, varios apuntaron a un supuesto uso de photoshop.

“No pareces tu!! Estás muy delgada o mucho Photoshop?”, “Linda, pero parece que no fueras tú", "algo raro tienes!”, "no eres tú no me gusta", "mucho maquillaje, eres linda naturalmente”, "cuidado con el Photoshop", "eres otra persona no son tus rasgos, que lastima”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.