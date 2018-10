Rocío Marengo no desmintió cita con Alexis y habló de la enfermedad que la alejó de la farándula

En conversación con La Cuarta, la argentina Rocío Marengo recordó su paso por Chile y sus disputas con María Eugenia "Quenita" Larraín, con quien dijo, la época de la polémica se acabó. "Nos hemos cruzado y ella está en otra etapa. Fue parte de lo que te genera la competencia y la edad, no es mi amiga, pero sí buena onda" dijo.

La rubia, además, se refirió a la supuesta cita que tuvo con Alexis Sánchez, hecho que no descartó. "Hay cosas que se dijeron, pero no se saben si son verdad. ¿Qué? Quieres que reconozca algo, eso lo dijo la Pame Díaz".

Además agregó que "jamás diría que miente una amiga, pero tampoco voy a reconocer cosas que no quiero" y añadió que "tengo que volver a Chile, porque hay una camada de gente soltera nueva", luego de que se le comentó que Alexis está sin pareja.

Marengo también abordó su presente como panelista en uno de los espacios de TV más populares de Argentina y se refirió a la enfermedad que la mantuvo alejada de la farándula y las polémicas. "Estar en pantalla te expone a la farándula, hoy tengo uno de los mejores lugares, pero al ser un programa familiar estoy poniendo mi energía en el trabajo y no en los escándalos" dijo.

Además Marengo se refirió a la psoriasis sufre, la que se desarrollo luego de una de sus peleas mediáticas. "Actualmente no tengo un brote, pero he tenido y se dan con el estrés, eso me obliga a estar más tranqui" planteó.