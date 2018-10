Viñuela lamentó las críticas de Daniela Aránguiz al Team Mekano: "Las chiquillas se sienten mal"

19:40 El animador afirmó que los dichos de la ex bailarina sobre el aspecto de las integrantes del grupo afectó principalmente a las mujeres. "Se sienten mal, no saben cómo salir al escenario", señaló.

El animador José Miguel Viñuela lamentó las críticas de su ex compañera de "Mekano", Daniela Aránguiz, quien comparó al retornado Team Mekano con una "clase de zumba" por su apariencia en los eventos.

Durante su participación en el matinal "Mucho Gusto", el conductor del desaparecido programa juvenil afirmó que en los últimos días "hemos sido testigos de cómo han desprestigiado a los chiquillos de la gira Mekano, simplemente porque estamos más viejos, por esto y esto otro".

"Lo más triste de todo es cuando tus propios pares lo hacen en los otros canales. Gente que estuvo en el programa y que, de alguna manera, te genera un ruido", expresó.

Viñuela luego puntualizó su comentario mencionando a la ex bailarina, afirmando que debido a sus comentarios "he sido testigo, cómo a ciertas chiquillas les duele, se sienten mal, no saben cómo salir al escenario. De verdad lo digo".

"Me da mucha pena. A mí no me duele, porque no tengo problemas en salir en zunga y mostrar la guata. Me da lo mismo y me río de mí mismo. Pero no todo el mundo tiene esa facultad. No todo el mundo tiene la posibilidad de aceptarse guatón o como sea. Para las mujeres es mucho más delicado", afirmó el conductor.

Las opiniones de Aránguiz sobre las integrantes del Team Mekano generaron una fuerte polémica entre las partes involucradas, la que incluso derivó en una denuncia por amenazas presentada por Vivi Rodrigues.